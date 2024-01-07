В ГУР розповіли про екіпаж знищеного російського корабля «сєрґєй котов»

05 березня 2024, 12:55

Українська розвідка активно працює над встановленням інформації щодо долі екіпажу знищеного та потопленого патрульного корабля чорноморського флоту рф «сєрґєй котов». Інформацію про загиблих та поранених підтвердив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, Андрій Юсов, в ефірі Радіо Свобода у вівторок, 5 березня.

📢«Щодо екіпажу – ситуація з'ясовується, є загиблі та поранені, але є ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватися. Нам відомо про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суші були викликані ворогом, тобто евакуаційна операція все-таки проводилася», – розповів Юсов.

Він додав, що українські військові раніше вже двічі успішно атакували корабель «сєрґєй котов» – в липні та вересні минулого року, проте він відновлювався після ремонту. Однак цього разу судно було успішно та остаточно знищено.

📢«Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морськими силами Збройних сил України провели блискучу операцію, і "сєрґєй котов" цього разу вже точно знищений. Чому цього разу? Тому що полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він зміг відновитися після проведення 📅ремонтних робіт», – пояснив Юсов.

Він також зазначив, що росіяни планували розмістити на кораблі зенітно-ракетні комплекси, та наголосив, що зменшення їх кількості на кораблях рф підвищує можливості українських сил безпеки та оборони.

Нагадаємо, що раніше ГУР повідомило про знищення російського патрульного корабля «сєрґєй котов», який був атакований морськими дронами Magura V5.