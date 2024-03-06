Ситуація щодо російського вторгнення на 06.03.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.03.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 420270 (+1250) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 6678 (+21) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 12728 (+40) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 10308 (+50) од,
- РСЗВ / MLRS – 1008 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 701 (+1) од,
- літаків / aircraft – 347 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7921 (+58),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1918 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+1) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 13479 (+56) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1642 (+12)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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