Суми під атакою російських дронів: поранено людей, постраждала інфраструктура

06 березня 2024, 12:37

Чергову атаку російські агресори вчинили на місто Суми, використовуючи ударні дрони. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України у середу, 6 березня.

Зазначається, що близько 1:00 ночі, ворог завдав удару трьома БпЛА по цивільним обʼєктам м. Суми.

📢«Семеро осіб постраждали, серед поранених 10-річний хлопчик», – зазначено у повідомленні.

Крім того, атака призвела до пошкодження 11 багатоквартирних будинків та будівлі дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 автомобілів.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У свою чергу, Сумська міська військова адміністрація повідомила, що загалом було зафіксовано три удари ворожих дронів під час нічної атаки. Один з ударів спрямовано було на об'єкти критичної інфраструктури, а два інші – на цивільні об'єкти.

📅Нагадаємо, що сьогодні вночі було зафіксовано атаки російських окупантів "шахедами" та ракетами С-300 в низці регіонів України. Загалом ворог випустив 42 дрони з чотирьох напрямків, проте підрозділи протиповітряної оборони збили 38 БпЛА, запущених російськими загарбниками.