Селище під Ізюмом було атаковано російськими загарбниками, є жертви

06 березня 2024, 15:00

Російські окупанти атакували селище Борова Ізюмського району. Є загиблий і поранені, серед яких діти. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram в середу, 6 березня.

За його даними, внаслідок обстрілів виникла пожежа на території приватного домоволодіння, зруйновано автомобіль, гараж і господарські споруди.

📢«За попередніми даними, загинув цивільний 70-річний чоловік. Чотири людини поранені, з них – троє дітей. З-під завалів врятували жінку та направили до лікарні», – написав Синєгубов.

Ліквідація наслідків російського обстрілу ще триває.

📅Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни здійснили чергову атаку "шахедами" по місту Суми. Поранення отримали семеро цивільних, також зафіксовано численні руйнування.

Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 42 ударні дрони, з яких було збито 38.