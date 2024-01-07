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Суспільна думка
Суспільство / Події
06 березня 2024, 15:00

Селище під Ізюмом було атаковано російськими загарбниками, є жертви

Російські окупанти атакували селище Борова Ізюмського району. Є загиблий і поранені, серед яких діти. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram в середу, 6 березня.

За його даними, внаслідок обстрілів виникла пожежа на території приватного домоволодіння, зруйновано автомобіль, гараж і господарські споруди.

📢«За попередніми даними, загинув цивільний 70-річний чоловік. Чотири людини поранені, з них – троє дітей. З-під завалів врятували жінку та направили до лікарні», – написав Синєгубов.

Ліквідація наслідків російського обстрілу ще триває.

📅Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни здійснили чергову атаку "шахедами" по місту Суми. Поранення отримали семеро цивільних, також зафіксовано численні руйнування.

Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 42 ударні дрони, з яких було збито 38.

Джерело: "Харківська ОВА"
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