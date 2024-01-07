Кортеж Зеленського в Одесі росіяни намагались атакувати – ЗМІ

06 березня 2024, 16:55

Російські окупанти намагалися виконати ракетний удар по кортежу президента України Володимира Зеленського в Одесі. Про це повідомило грецьке видання Protothema в середу, 6 березня.

Видання стверджує, що в той момент, коли місто відвідував прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, ціллю російських військ був кортеж Зеленського. Вибух стався, коли кортеж Зеленського, за даними видання, знаходився за 150 метрів від місцеперебування грецької делегації.

Джерела видання також запевняють, що ніхто з грецької делегації не постраждав. «Немає жодних проблем з безпекою прем'єр-міністра та грецької делегації», – підтвердили офіційні урядові джерела.

📢«Ми всі в порядку», – сказав пізніше у коментарі виданню державний міністр Греції Ставрос Папаставру.

Стверджується, що зустріч Міцотакіса та Зеленського відбулася у звичайному режимі. Лідери двох країн проведуть пресконференцію, яка не транслюватиметься у прямому ефірі з міркувань безпеки.

У свою чергу одеське видання Думська пише, що росіяни вдарили по Одесі ракетою «Іскандер». У місті було оголошено повітряну тривогу. Унаслідок прильоту, за їхніми заявами, є загиблі та постраждалі. При цьому ніхто з делегацій Міцотакіса або Зеленського не постраждав.

Минулого тижня стало відомо, що Греція планує передати Україні нову безпекову допомогу – засоби ППО і зенітну зброю.

А сьогодні раніше ЗМІ повідомили про неанонсований з міркувань безпеки візит прем'єра Греції до Одеси.