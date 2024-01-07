Зеленський прокоментував російський ракетний удар по Одесі

06 березня 2024, 17:33

У момент зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою уряду Греції Кіріакосом Міцотакісом в Одесі, місто було обстріляне ракетами з боку російських загарбників, що призвело до жертв та поранених серед мирного населення. Про це Зеленський повідомив на пресконференції 6 березня.

📢«Ми бачили сьогодні цей удар. Я знаю, що сьогодні були жертви. Є загиблі й поранені», – заявив Зеленський.

Він додав, що «росіяни або з глузду з’їхали, або вони не контролюють, що коїть їхня терористична армія».

Також президент України зазначив, що така агресивна дія російської армії свідчить про необхідність посилення захисту України за допомогою сучасних систем ППО. «Захист українського неба поступово посилюється, але не такими темпами, як би того хотілося».

Кіріакос Міцотакіс, у свою чергу, підтвердив, що перебував у порту разом із Зеленським, коли сталася атака.

📢«Президент Зеленський з командою пояснював нам значення порту та розказували, що робиться для його відновлення. Ми побачили, яких порт зазнав руйнувань унаслідок атак. Наприкінці візиту ми почули сигнал повітряної тривоги та потужні вибухи поряд із нами. Це вражаючий досвід, ми розуміємо, що ця війна стосується всіх і не милує нікого», – розказав Міцотакіс.

Раніше ЗМІ повідомляли про спробу ракетного удару по кортежу Зеленського в Одесі.