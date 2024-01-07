Диверсантів з росії з боєм зупинено у прикордонні Сумщини

07 березня 2024, 11:48

Російські окупанти в черговий раз здійснили спробу, намагаючись прорвати кордон України в Сумській області. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в четвер, 7 березня.

📢«Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони рф», – повідомили в службі.

Після виявлення загрози прикордонники взяли під контроль ситуацію та відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів по диверсантах.

📢«Противник відступив, його втрати уточнюються», – додали у ДПСУ.

В прикордонній зоні Сумської області продовжується напружена ситуація через регулярні обстріли з боку російських окупантів, а їхні диверсійні групи періодично намагаються подолати державний кордон.

Нещодавно рашисти застосували касетні авіабомби РБК-500 на півночі області, спричинивши загрозу для цивільного населення. Одна така касета містить 565 кулькових боєприпасів масою по 400 грамів кожен.