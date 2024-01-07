Знову під російським обстрілом Вовчанськ, загинула жінка

07 березня 2024, 12:35

Окупаційні російські війська знову обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Ворог вдарив по місту керованою авіабомбою, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 7 березня. Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків.

📢«Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеня, без госпіталізації», – зазначив голова ОВА.

За його даними, всі служби працюють на місці. Пожежу локалізовано. Подробиці з’ясовуються.

📅Місто Вовчанськ розташоване у Чугуївському районі Харківської області. Жителі міста стали жертвами російських окупантів з першого дня повномасштабного вторгнення рф в Україну – 24 лютого 2022 року і до 13 вересня того ж року. Також спостерігається велика кількість ворожих обстрілів, що стали звичайною практикою в останні місяці.

💥Раніше, 19 лютого, рф обстріляла влучивши у територію цивільного підприємства та пошкодивши будинки та автомобіль. Внаслідок ворожої атаки було поранено двох охоронців підприємства – 37 та 36 років. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

💥13 лютого російські загарбники в черговий раз обстріляли місто з артилерії. Внаслідок атаки постраждав центр міста. Загинула 61-річна жінка, а ще одна жінка, 50-річна, отримала мінно-вибухову травму.

💥Потерпають від регулярних російських обстрілів й інші населені пункти Харківщини. Так, в ніч на 7 березня росія здійснила атаку по території навчального полігону ДСНС в Чугуївському районі. Ворожі снаряди частково зруйнували одноповерхові адміністративні будівлі полігону. Горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 кв. м.