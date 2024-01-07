Перестали працювати продукти ресурсу Ukr.net: немає доступу до пошти та новинної стрічки

07 березня 2024, 13:10

Українські користувачі стикнулися з проблемами доступу до електронної пошти та сайту новин ukr.net. Про це повідомила компанія "Укрнет" у своєму пресрелізі від четверга, 7 березня.

📢«Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступна стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET», - заявили у компанії.

Керівництво порталу зазначило, що не вдалося вирішити проблему через службу підтримки реєстратора. Тепер компанія сподівається отримати більше інформації та вирішити питання блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора. Вона також звернулася за допомогою до посла України в США Оксани Маркарової.

📢«Нам прикро, що мільйони українських користувачів, які щодня читають новини на порталі UKR.NET та користуються поштою @UKR.NET, не можуть цього зробити зараз. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. В цьому нам допомагають багато небайдужих людей», – заявили в "Укрнет".

Ukr.net – один із найпопулярніших новинних інтернет-сервісів України, він входить до десяти найвідвідуваніших сайтів українського сегмента мережі.

Такі технічні проблеми з доступом до веб-ресурсів не є унікальними. Раніше, 5 березня, стався збій у роботі Facebook, Instagram та Messenger, а 25 січня технічні збої в роботі повідомили Нафтогаз, Укрпошта та Укртрансбезпека.