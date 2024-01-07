На росії в Казані згоріли казарми танкового училища - росЗМІ

07 березня 2024, 13:35

Велика пожежа сталась у вищому танковому командному училищі на Оренбурзькому тракті в російській Казані в четвер, 7 березня. Про це заявив український журналіст Андрій Цаплієнко і виклав на своєму Telegram-каналі відповідний допис, який було поширено в російських соцмережах.

Повідомляється, що згарищу присвоєно другий ранг займання. На місці працюють пожежники.

📢«Пожежникам не вистачає води, щоб упоратися із загорянням на території Танкового училища» – повідомили місцеві телеграм-канали.

За попередніми даними, горить не менше, ніж 120 кв. м казарм. За даними російських ЗМІ, була проведена евакуація. Традиційно заявляється про те, що постраждалих немає. В соцмережах вже публікують фото та відео пожежі.

Казанське вище танкове командне – це вищій військовий навчальний заклад міноборони рф. До березня 2017 року було філіалом Військового навчально-наукового центра сухопутних військ на росії. Наразі є, нібито, самостійним закладом.