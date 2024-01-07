Швеція – новий член НАТО, тепер офіційно

07 березня 2024, 17:12

Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу та стала його 32-м членом. Цю інформацію підтверджує відповідний протокол, який був опублікований на сайті Держдепу США у четвер, 7 березня.

Згідно з повідомленням відомства, протокол про приєднання Швеції до Альянсу набув чинності.

Церемонія підняття прапора Швеції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі запланована на понеділок, 11 березня.

Раніше, в четвер, Білий дім оголосив про приєднання Швеції до НАТО. Зазначалося, що ця країна – сильна демократія з високоефективними збройними силами, яка поділяє цінності та бачення світу Альянсу.

Варто зазначити, що Угорщина була останньою країною, яка не ратифікувала заявку на вступ Швеції до НАТО з 2022 року. Однак, 26 лютого парламент Угорщини схвалив заявку Швеції, а 5 березня президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав ратифікацію членства Швеції у НАТО.