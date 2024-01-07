Макрон відмінив «червоні лінії» у підтримці України Францією

07 березня 2024, 17:37

Президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з лідерами парламентських партій, під час якої розповів їм про те, як він бачить подальшу підтримку України. Про це повідомило видання Le Figaro у четвер, 7 березня.

За словами Фаб'єна Русселя, лідера з комуністичної партії, та Джордана Барделлі, з Національного ультраправого об’єднання, – Макрон підкреслив, що Франція не має більше наміру встановлювати «жодні обмеження» та «жодні червоні лінії» щодо своєї підтримки України.

Голова французьких «Зелених» Марін Тондельє додала, що будь-яке «встановлення обмежень для нас самих» з боку Франції може дати президенту росії путіну «порівняльну перевагу».

📢«Президент дуже серйозно говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні», – розповів виданню один із присутніх на зустрічі політиків Бертран Панше.

Деякі присутні учасники зустрічі, які побажали залишились анонімними, зазначили, що Макрон наводив «докази з картами на руках» ризиків відходу української армії під тиском росіян.

📢«Він пояснив нам, по суті, що як тільки ми підтримаємо Україну, але почнемо говорити, що обмежуємо себе, володимир путін, швидше за все, матиме успіх», – пояснив один зі співрозмовників.

Відповідно на слова Макрона оперативно відреагував речник кремля дмитро пєсков, який висловив переконання, що така позиція «не відповідає інтересам французів».

📢«Пан Макрон переконаний у своїй лінії на завдання стратегічної поразки нашій країні. Він продовжує підвищувати рівень безпосереднього залучення Франції до цієї війни. На наш погляд це жодним чином не відповідає інтересам французів», – наговорив пєсков.

Макрон попередньо висловлювався, що союзникам України настав час діяти, наголошуючи, що зараз не час проявляти боягузтво у цей важливий час.