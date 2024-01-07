Колишнього «керівника» тимчасово окупованого Лисичанська арештували на росії - ЗМІ

08 березня 2024, 11:54

Колишній «голова адміністрації» окупованого Лисичанська, що перебуває під тимчасовою окупацією російських загарбників, був заарештований на росії за підозрою в оборудках з майном приватних підприємців та муніципальною власністю. Інформацію про це оприлюднила Східна правозахисна група на своїй Facebook-сторінці.

📢«У кремлі продовжують планомірне зачищення колаборантів на окупованих територіях. Цього разу заарештовано андрія скорого, який колись був мером Лисичанська, у 2014 році перейшов на бік окупантів і увійшов до складу "народної міліції лнр". У липні 2022-го призначений головою окупаційної адміністрації "лнр"», – ідеться в повідомленні.

Після вступу на посаду, скорий та його дружина «приватизували» місцевий ринок і були заангажовані у схеми з гуманітарною допомогою, втручання у власність місцевих мешканців.

У 2023 році скорого звільнили з посади. Нещодавно стало відомо, що після того, як він втік на росію, його там арештували, і він знаходиться у СІЗО.

📢«Окупанти використали колаборантів, а тепер просто викидають їх», – підсумували правозахисники.

Зазначимо, що на росії порушено 354 кримінальні справи за «фейки» та «дискредитацію армії» російських окупантів.