Харківщина під російським вогнем: окупанти продовжують обстріли, є поранені та загиблі

08 березня 2024, 13:27

У ніч на 8 березня росія нанесла декілька ударів по Харківщині, що призвело до загибелі та поранення людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у п’ятницю, 8 березня.

Перший удар був здійснений по місту Куп'янськ. За попередніми даними, ворог використовував реактивні системи залпового вогню. Поки що встановлено про загибель двох цивільних осіб – чоловіка та жінки. Інформація щодо інших постраждалих та подробиці з'ясовуються.

📢«Із 22:14 по 23:00 серія обстрілів м. Куп'янськ. Загалом пошкоджено приватні будинки та автомобілі. З-під завалів врятовано постраждалого 36-річного чоловіка. Загинули 64-річна жінка, 58-річний чоловік», - сказав Синєгубов.

У результаті другого удару, що стався близько першої ночі, постраждало місто Чугуїв. П'ятеро людей отримали поранення, включаючи 17-річного хлопця та трирічну дитину. Три особи були госпіталізовані, серед них і дитина, якій було надано медичну допомогу на місці.

📢«00:06 Росіяни обстріляли м. Чугуїв із ЗРК С-300. Влучання в землю, в межах житлової забудови. Внаслідок обстрілу вибиті вікна у 9-поверховому житловому будинку. Пошкоджено фасад ТРЦ, банку, крамниці, готелю, 13 автівок. Постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців», – уточнив Синєгубов.

📅Нагадаємо, що 7 березня рф здійснила удар по Вовчанську, скинувши на місто керовану авіабомбу. У результаті пошкоджено 12 приватних житлових будинків, загинула 40-річна жінка. Крім того, 67-річна жінка отримала травми легкого ступеня.