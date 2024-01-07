Прем’єр-міністр Чехії повідомив, що зібрано гроші для закупки першої партії з 300 тисяч артснарядів для України

08 березня 2024, 13:47

Чехія та її партнери зібрали кошти для закупівлі першої партії з 300 тисяч артилерійських снарядів для України, заявив прем'єр Чехії Петр Фіала на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter).

📢«Велике спасибі всім країнам, які вже приєдналися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо грошей, щоб закупити першу партію з 300 тисяч артилерійських снарядів. Однак наша мета — дати набагато більше! Наша робота і наша допомога Україні на цьому не закінчуються», - написав Фіал.

Він також повідомив, що Чехія продовжує шукати партнерів для подальшої підтримки України в боротьбі проти російського агресора.

📅Раніше, на Мюнхенській безпековій конференції, Фіала зазначив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які можна відправити в Україну за кілька тижнів, якщо буде знайдено фінансування для їх постачання.

Наразі президент Чехії Петр Павел висловив підтримку пошуку нових способів допомоги Україні, включаючи можливе відправлення військових сил.