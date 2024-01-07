На Херсонщині загинув чоловік, який підірвався на російському снаряді

08 березня 2024, 14:06

У селі Широка Балка на Херсонщині стався трагічний випадок – місцевий мешканець під час роботи в полі натрапив на російський боєприпас, який виявився смертельно небезпечним. Від отриманих травм людина загинула. Про це заявила Херсонська обласна прокуратура.

📢«За даними слідства, 8 березня близько 10:30 в селі Широка Балка Станіславської громади, під час обробітку землі місцевий житель натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військовими. Від детонації вибухонебезпечного предмета чоловік загинув», - зазначено у повідомленні.

Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо цього випадку, кваліфікуючи його як порушення законів та звичаїв війни, що спричинило умисне вбивство.

📅Цей випадок став не першим на Херсонщині: раніше у селі Біляївка двоє чоловіків підірвалися на російської міни, і хоча вони залишилися живі, – одержали серйозні поранення.

Також, на Харківщині, 70-річний чоловік став жертвою невідомого вибухонебезпечного предмета, отримавши серйозні травми.