Чому було заблоковано і як розблокували домен UKR.NET

08 березня 2024, 18:38

В ніч на 7 березня реєстратор доменних імен Network Solutions без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. З 01:35 до 17 години за київським часом стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET були недоступні.

Як повідомив реєстратор, блокування відбулося через наявність на порталі UKR.NET трьох матеріалів, публікація яких заборонена ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія округу Лос-Анджелес (Superior Court for the State of California for the County of Los Angeles) від 23 січня 2024 року за позовом Станіслава Кондрашова та компанії Telf AG.

З другої години ночі команда УКРНЕТ намагалася з’ясувати обставини блокування. Одразу підключився один із власників бізнесу, підприємець із Силіконової долини. До 05:30 ранку за київським часом зі свого офісу в Токіо він вів комунікації зі службою підтримки реєстратора. Згодом знайшов та залучив до вирішення питання керівництво компанії, намагаючись донести найважливіше: проблема має національний масштаб та зачіпає стратегічні для України інтернет-сервіси.

Вже по закінченню робочого дня у Штаті Флорида, США, компанія повідомила, що блокування домену UKR.NET має юридичні підстави. Тому далі потрібна юридична команда, яка зможе підключитися наступного робочого дня.

Усвідомлюючи, що вранці мільйони користувачів, серед яких багато військових й захисників нашої країни, не зможуть працювати зі своєю поштою та читати новини, власник компанії почав шукати допомогу серед друзів. Водночас два його друга – досвідчений дипломат та ексзаступник Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – порадили звернутися до Надзвичайного і Повноважного Посла України в США Оксани Маркарової. Пані Оксана відреагувала блискавично – як тільки почався її робочий день, вона пообіцяла надати будь-яку можливу допомогу та підтримку, яка в компетенції Посольства, й одразу запросила всю інформацію та почала діяти.

В цей же час безліч небайдужих людей підтримувала УКРНЕТ. Хтось тегав тих, хто міг допомогти. Хтось дзвонив у службу підтримки реєстратора й висловлював побажання найскорішого відновлення. Про інцидент було повідомлено корпорацію з управління доменними іменами та IP-адресами ICANN. РНБО, Міністерство цифрової трансформації України, адміністратор домену.UA, компанія Хостмайстер, Інтернет Асоціація України, інтернет-провайдери, СБУ, різні українські ЗМІ активно привертали увагу людей, урядових, галузевих та громадських організацій в Україні та США.

З початком нового робочого дня в США, о 16:15 за київським часом, представник реєстратора проінформував, що вони вивчають проблему. За пів години блокування було знято. Посольство України в США на цьому не зупинилися: Оксана Маркарова повідомила про те, що вони очікують на другу відповідь від компанії щодо аналізу причин блокування домену UKR.NET, щоб уникнути повторення подібного в майбутньому.

Команда УКРНЕТ впевнена, що результат було досягнуто завдяки спільним зусиллям. Ми вдячні кожному, хто долучився, допомагав, підтримував. Наша сила завжди була і буде в єднанні! Це надихає працювати надалі задля мільйонів інтернет-користувачів, створюючи з великою любов’ю українські інтернет-сервіси.