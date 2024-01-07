Візит до Туреччини: Президент України присвоїв назву корвету ВМС України

08 березня 2024, 19:49

Президент України Володимир Зеленський дав назву новому корвету, який будується у Туреччині для України. Про це повідомила пресслужба глави держави у п’ятницю, 8 березня.

Згідно з наказом №150/2024, корвет класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних Сил України отримав ім'я гетьмана Івана Виговського.

📢«Присвоїти корвету класу Ada Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Виговського та надалі іменувати цей корвет – корвет "Гетьман Іван Виговський», – йдеться у документі.

Це рішення було ухвалено з метою відновлення історичних традицій національного війська та вшанування пам'яті видатного українського військового, політичного та державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

Як повідомлялось раніше, президент Зеленський перебуває у Туреччині. Програма його візиту також передбачає відвідання корвета "Гетьман Іван Мазепа", який будується на корабельні неподалік Стамбула. Роботи почалися у квітні 2021 року і відбуваються відповідно до Стратегії розвитку ВМС ЗСУ до 2036 року.

📅Планувалося, що у 2022 році перший корвет буде переправлено в Україну, де його добудують, і у 2024 році він мав увійти до складу ВМС ЗСУ. Але через повномасштабну війну виправлення корвета була відкладено.