Журналіст та захисник України Дмитро Сінченко загинув на фронті

09 березня 2024, 12:12

У боях за Україну загинув журналіст Дмитро Сінченко. Про це повідомила його колишня дружина Олена Сінченко у п'ятницю, 8 березня.

📢«Я б не хотіла писати цей пост. Ніколи, за жодних обставин. І зараз не хочу. Але це легше ніж говорити кожному окремо. А ще дуже складно писати про Діму у минулому часі. У Дмитра була одна велика любов — Україна. Він мріяв про її світле майбутнє і намагався робити все, щоб прийти до нього, як можна швидше. Він нею жив і за неї ж віддав життя. Він був світлою, розумною, щирою, принциповою людиною», – написала Олена.

Вона закликала всіх, хто бажає вшанувати пам'ять загиблого, виявити своє співчуття за реквізити для донатів, які допоможуть перемогти та наближують цю перемогу над ворогом, та зазначила, що Дмитро радів би, якби світ ставав кращим від світлих вчинків кожної людини.

📢«Не беріть і не давайте хабарів. Боріться за свої права. Живіть по совісті і по Конституції. Говоріть українською, читайте українське, слухайте українське. Декомунізуйте та дерусифікуйте себе і простір навколо себе. Повірте, він радітиме, де б не був», – такі способи вшанування пам'яті загиблого Олена Сінченко вважає найкращими.

Дмитро Сінченко, журналіст із Кропивницького, відомий під позивним Перун, служив у складі Української добровольчої армії. Він вступив у лави УДА після початку повномасштабного вторгнення рф. До того, з 2014 року свою роботу присвятив волонтерству та публікаціям про будні бійців на передовій.

За даними Інституту масової інформації, Дмитро Сінченко - 73-й журналіст, що загинув через російську агресію.

📅Нагадаємо, що 11 січня під обстріл у Харкові потрапили двоє журналістів турецького інформаційного агентства Анадолу. Під час обстрілів дві ракети влучили в готель Парк, де перебували журналісти АА, які тривалий час стежили за українсько-російською війною на передовій.