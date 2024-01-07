На росію напали безпілотники, всю ніч атакували чотири регіони – соцмережі

09 березня 2024, 12:48

Під час нічних дивовижних подій у чотирьох регіонах на росії було зафіксовано гучний звук безпілотників. Так зване міністерство оборони рф повідомило про «перехоплення» дронів, зазначивши «перехоплення та знищення 41 дрону».

🛫Росіянський губернатор ростовської області василь голубєв повідомив про «відбиття масованої атаки дронів» у своєму Telegram-каналі.

📢«Силами наших ППО в Таганрозі відбито масовану атаку дронів. Наслідки на землі уточнюються», – зазначив голубєв.

Внаслідок удару безпілотників на Таганрог, ймовірно, постраждав авіаційний завод російських загарбників імені Берієва.

Пізніше була зафіксована ще одна атака БпЛА з постраждалим.

📢«Знищено кілька безпілотників на підльоті до Морозовська. За попередніми даними, в результаті масової атаки БПЛА на Таганрог, загиблих немає. Дістав поранення співробітник МНС, який брав участь в усуненні наслідків на землі. Загрози його життю немає».

Так зване міністерство оборони рф також заявило про «перехоплення» трьох дронів у Волгоградській області, але росіянський губернатор регіону андрій бочаров не надав коментарів.

У Курській області також було зафіксовано дві атаки дронів. Росіянський губернатор роман старовойт зазначив про «збитий дрон».

📢«У небі над Курськом силами ППО збито дрон. Наслідки на землі уточнюються», - повідомив старовойт.

Пізніше російські чиновники також розповіли про наслідки атаки.

📢«У Курську уламки збитого українського БпЛА впали на дах 6-ї поліклініки на Союзній, пошкоджено 22 кв метри покрівлі. Постраждалих немає», – написав старовойт.

Так зване міністерство оборони рф також повідомило про «збитий безпілотник» у Бєлгородській області, але губернатор області в’ячеслав гладков не зробив жодних коментарів.

📅Нагадаємо, що раніше стався потужний вибух в російському місті Єкатеринбург. За попередньою інформацією, там вибухнула електропідстанція, яка живить оборонні заводи.

Також варто зазначити, що в російському Санкт-Петербурзі тоді теж вибухнув невідомий безпілотник. Його уламки пошкодили житловий будинок.