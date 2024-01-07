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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
09 березня 2024, 13:55

По Одещині росіяни запустили ракету та влучили в поле

Заява військових свідчить, що відбувся запуск російської ракети в напрямку Одеської області. Повідомлення про це надійшло від Повітряних сил ЗСУ та Сил оборони Півдня.

Згодом було уточнено, що ворог вчинив ракетний удар по Одещині уранці.

🚀Згідно з інформацією, ракета Х-31 була випущена з літака тактичної авіації, який наближався з акваторії Чорного моря. Вона влучила у поле за межами населених пунктів.

На щастя, ні люди, ні інфраструктура не постраждали.

📅Раніше згадувалося про нову бойову частину дрона-камікадзе Shahed-136, що має індекс БСТ-52 та є наступником МСНИ. Вона була оновлена й тепер має додаткові кумулятивні та запалювальні можливості.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ, Сили оборони Півдня"
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