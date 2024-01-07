Загинув 16-річний хлопець на Нікопольщині під час удару російських загарбників

09 березня 2024, 14:30

Вранці 9 березня стався ще один удар російських сил по Нікопольському району Дніпропетровської області. Унаслідок цього загинув16-річний хлопець, а 22-річний молодий чоловік був госпіталізований у важкому стані. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

📢"Це наслідки ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Окупанти обстріляли її з артилерії. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін", – написав Лисак у Telegram.

Окупаційні російські війська регулярно здійснюють атаки на українські регіони, використовуючи різноманітне озброєння, включаючи безпілотні літальні апарати, ракети, КАБи та ракетні системи залпового вогню. Найчастіше регіон атакують з артилерії та дронів-камікадзе.

📅Нагадаємо, 6 березня російські сили вдарили по торговому центру у Нікополі, спровокувавши пожежу, яка охопила 4 тисячі квадратних метрів. Також 3 березня було зафіксовано атаки безпілотників на Дніпропетровщину, що призвели до пошкодження будівлі поштового відділення, житлового будинку та автомобіля у Нікополі.