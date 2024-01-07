Часів Яр знову під обстрілом російських окупантів, загинула людина

09 березня 2024, 14:51

Вранці 9 березня місто Часів Яр на Донеччині знову потрапило під обстріли ворожої артилерії. У результаті цих атак загинув 46-річний мирний житель. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі у суботу, 9 березня.

💥Також в результаті обстрілів постраждали дві багатоповерхівки в місті.

Зранку також під обстрілами опинилося місто Очеретине, де зазнала поранень одна людина, а також пошкоджені приватні будинки.

📅Нагадаємо, що раніше був зафіксований авіаційний удар російських військ по Торецьку, в результаті якого отримали поранення двоє мирних мешканців.