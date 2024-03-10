Ситуація щодо російського вторгнення на 10.03.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.03.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 424060 (+900) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 6731 (+19) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 12850 (+27) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 10466 (+38) од,
- РСЗВ / MLRS – 1015 (+3) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 709 (+2) од,
- літаків / aircraft – 347 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8082 (+41),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1919 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 13752 (+69) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1672 (+6)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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