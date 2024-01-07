Атака на Мирноград: росіяни вдарили трьома ракетами С-300, багато поранених

10 березня 2024, 12:13

Росіяни продовжують здійснювати терор проти мирного населення України. Чи не найбільше страждають мешканці Донецької області, яку ворог обстрілює практично цілодобово. Так вночі, 10 березня, окупанти вдарили по Мирнограду трьома ракетами С-300, внаслідок чого 11 осіб отримали поранення, троє з них у тяжкому стані, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

🚑Серед постраждалих є 16-річний хлопець, п'ять жінок та п'ять чоловіків у віці від 34 до 95 років. Діагнози включають різані рани, мінно-вибухові травми, садна, закриті черепно-мозкові травми та струс головного мозку. Зафіксовано пошкодження 17 багатоповерхівок та 27 автомобілів.

Також вночі атаку «шахедами» росіяни вчинили по Добропіллю, де пошкоджені дві адмінбудівлі та два приватних будинки.

У Тернах Лиманської громади знову пошкоджено кілька приватних будинків, а під російським вогнем опинилися й околиці Костянтинівської громади.

Зазначається, що також є пошкодження від російських атак у Торецьку, Залізному, Часовоярській громаді та Сіверську. Зруйновані приватні будинки та адмінбудівлі.

💥Протягом минулої доби 9 березня росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 134 особи, серед яких 23 дитини.

📅Також варто зазначити, що 7 березня російські загарбники скинули авіабомбу "КАБ-500" на приватний сектор Торецька. Бомба потрапила на одну з вулиць приватного сектора, де знаходилися троє мешканців: чоловік 47 років, а також 63-річний чоловік і жінка. Вони отримали поранення, включаючи контузії та переломи та були оперативно госпіталізовані.