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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
10 березня 2024, 12:13

Атака на Мирноград: росіяни вдарили трьома ракетами С-300, багато поранених

Росіяни продовжують здійснювати терор проти мирного населення України. Чи не найбільше страждають мешканці Донецької області, яку ворог обстрілює практично цілодобово. Так вночі, 10 березня, окупанти вдарили по Мирнограду трьома ракетами С-300, внаслідок чого 11 осіб отримали поранення, троє з них у тяжкому стані, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

🚑Серед постраждалих є 16-річний хлопець, п'ять жінок та п'ять чоловіків у віці від 34 до 95 років. Діагнози включають різані рани, мінно-вибухові травми, садна, закриті черепно-мозкові травми та струс головного мозку. Зафіксовано пошкодження 17 багатоповерхівок та 27 автомобілів.

Також вночі атаку «шахедами» росіяни вчинили по Добропіллю, де пошкоджені дві адмінбудівлі та два приватних будинки.

У Тернах Лиманської громади знову пошкоджено кілька приватних будинків, а під російським вогнем опинилися й околиці Костянтинівської громади.

Зазначається, що також є пошкодження від російських атак у Торецьку, Залізному, Часовоярській громаді та Сіверську. Зруйновані приватні будинки та адмінбудівлі.

💥Протягом минулої доби 9 березня росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 134 особи, серед яких 23 дитини.

📅Також варто зазначити, що 7 березня російські загарбники скинули авіабомбу "КАБ-500" на приватний сектор Торецька. Бомба потрапила на одну з вулиць приватного сектора, де знаходилися троє мешканців: чоловік 47 років, а також 63-річний чоловік і жінка. Вони отримали поранення, включаючи контузії та переломи та були оперативно госпіталізовані.

Джерело: "Донецька обласна прокуратура"
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