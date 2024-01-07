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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
10 березня 2024, 13:42

Донеччина під російськими обстрілами, багато постраждалих та руйнувань

Минулої доби російські загарбники вбили одного мешканця Донецької області та поранили десяти інших осіб. Інформацію про це оприлюднив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Facebook-пості у неділю, 10 березня.

📢«За 9 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини – у Часовому Яру. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення», – зазначив він.

Також у Мирнограді від дій російських окупантів постраждало понад десять цивільних мешканців. По одній людині порання отримали в Очеретино, Архангельському, Єлизаветівці та Українську.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення росіян загинули 1879 мешканців Донецької області, а 4689 отримали поранення. Ці дані не враховують втрат серед цивільного населення Маріуполя та Волновахи.

📅Також варто згадати, що 9 березня російські війська нанесли удар по Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині, в результаті чого загинув 16-річний хлопець.

Протягом минулого дня російські військові обстрілювали прикордонні території Сумщини 49 разів, що призвело до поранення одного цивільного мешканця.

Джерело: "Донецька ОВА"
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