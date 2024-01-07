Донеччина під російськими обстрілами, багато постраждалих та руйнувань

10 березня 2024, 13:42

Минулої доби російські загарбники вбили одного мешканця Донецької області та поранили десяти інших осіб. Інформацію про це оприлюднив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Facebook-пості у неділю, 10 березня.

📢«За 9 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини – у Часовому Яру. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення», – зазначив він.

Також у Мирнограді від дій російських окупантів постраждало понад десять цивільних мешканців. По одній людині порання отримали в Очеретино, Архангельському, Єлизаветівці та Українську.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення росіян загинули 1879 мешканців Донецької області, а 4689 отримали поранення. Ці дані не враховують втрат серед цивільного населення Маріуполя та Волновахи.

📅Також варто згадати, що 9 березня російські війська нанесли удар по Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині, в результаті чого загинув 16-річний хлопець.

Протягом минулого дня російські військові обстрілювали прикордонні території Сумщини 49 разів, що призвело до поранення одного цивільного мешканця.