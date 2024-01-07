Гімн України сьогодні святкує День народження

10 березня 2024, 13:59

Сьогодні, 10 березня, відзначається День народження українського Гімну «Ще не вмерла Україна», святкування якого було затверджено 7 грудня 2021 року Кабінетом Міністрів України.

Гімн "Ще не вмерла Україна" створений композитором Михайлом Вербицьким, а слова написав Павло Чубинський. Цікаво, що текст був складений Чубинським у Києві на вулиці Великій Васильківській, 106, коли йому було 23 роки. Оригінальні зразки тексту та музики зберігаються в Науковій бібліотеці імені Василя Стефаника у Львові. Перший запис гімну відбувся за участі українського оперного співака Модеста Менцинського в жовтні 1910 року в Кельні, Німеччина, на фірмі Gramophon.

Зазначається, що на початку створили музика для гітари, яка була покладена на текст вірша Павла Чубинського. Пізніше Михайло Вербицький адаптував її для виконання хору. Пісня вперше стала національним гімном ще за часів УНР та ЗУНР.

Офіційно музику Гімну України затвердили у Верховній Раді України 15 січня 1992 року, а текст – 6 березня 2003 року.

У 2022 році був встановлений світовий рекорд «Наймасовіше одночасне виконання Гімну України у 50 країнах світу», який був присвячений до Дня Незалежності України.

📅Також варто згадати, що на початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну на сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту про новий гімн України. Два депутати від фракції «Слуга народу» запропонували змінити його слова на більш «переможний» текст.