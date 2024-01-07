Нічна атака БпЛА типу «шахед» на Харків, є влучання

11 березня 2024, 12:13

Окупаційні російські війська вночі 11 березня вдарили безпілотниками типу «Shahed» по Слобідському районі Харкова. За інформацією пресслужби обласної поліції, у результаті цього було пошкоджено багатоповерховий будинок, адміністративні приміщення та приватні житлові будинки.

📢«Окупанти вдарили "шахедами" близько 01:10 по Слобідському району Харкова. Зафіксовано три влучання БпЛА в землю поряд з адмінбудівлями. Даних про постраждалих не надходило», – зазначила пресслужба.

Внаслідок ворожих ударів виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Також було зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку, адміністративних споруд та приватних автомобілів.

📅Нагадаємо, що сили ППО збили 10 «шахедів» над Одеською областю, однак в Одеському районі був зафіксований удар по інфраструктурному об'єкту.

Також мер Харкова, Ігор Терехов, вночі повідомляв про удар по об'єкту цивільної інфраструктури.