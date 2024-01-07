Президент Франції Макрон в третій раз відкладає візит до України – ЗМІ

11 березня 2024, 12:43

Президент Франції Еммануель Макрон вже тричі переносив свій візит до України, але зараз планує відвідати країну у «найближчі тижні», повідомляє Reuters у понеділок, 11 березня.

У лютому Макрон мав намір підписати двосторонню безпекову угоду з президентом України Володимиром Зеленським, але поїздку відклали. Зеленський, в свою чергу, відвідав Париж для укладання цієї угоди.

Джерела, яких цитує Reuters, зазначили, що друга дата була запланована на початок березня. Потім вона була перенесена на кінець цього тижня, але зрештою строки знову змістились.

📢«Голови двох держав погодилися підтримувати тісний контакт, зокрема щодо візиту президента в Україну, який має відбутися в найближчі тижні», – зробив заяву президент Франції після телефонної розмови лідерів двох держав.

Відзначається, що візит Макрона відклали після обстрілу Одеси під час візиту Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Планувалося, що Макрон також мав відвідати Одесу.

Два дипломатичні джерела повідомили, що Макрон розглядає можливість розширити свою поїздку, включивши до неї інших лідерів західних держав, щоб продемонструвати єдність серед союзників та солідарність з Україною.

📅Нагадаємо, що 10 березня Зеленський розмовляв з Макроном по телефону, де серед іншого, обговорили свою майбутню зустріч в Україні.