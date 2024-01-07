Фільм «20 днів у Маріуполі» здобув перший «Оскар» для України

11 березня 2024, 13:06

Щорічна церемонія вручення «Оскар-2024» стала історичною для України. Документальна картина Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі», до якої увійшли матеріали початку російської окупації міста, принесла нашій країні перший із часів незалежності «Оскар».

📢«Це перший Оскар в українській історії. Напевне, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах. Але я не можу змінити минуле. Але усі ми можемо зробити так, що правда переважить. І люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не будуть забутими. Тому що кінематограф формує спогади, а спогади формують історію. Тож дякую вам всім, дякую Україні! Слава Україні!», – заявив режисер зі сцени.

З Черновим разом на сцену за отриманням статуетки «Оскар» піднялися фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко, що разом із режисером працювали в оточеному російськими загарбниками Маріуполі у 2022 році, а також кінопродюсери Мішель Мізнер та Рені Аронсон-Рат.