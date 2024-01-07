Фільм «20 днів у Маріуполі» здобув перший «Оскар» для України

Щорічна церемонія вручення «Оскар-2024» стала історичною для України. Документальна картина Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі», до якої увійшли матеріали початку російської окупації міста, принесла нашій країні перший із часів незалежності «Оскар».
📢«Це перший Оскар в українській історії. Напевне, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах. Але я не можу змінити минуле. Але усі ми можемо зробити так, що правда переважить. І люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не будуть забутими. Тому що кінематограф формує спогади, а спогади формують історію. Тож дякую вам всім, дякую Україні! Слава Україні!», – заявив режисер зі сцени.
З Черновим разом на сцену за отриманням статуетки «Оскар» піднялися фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко, що разом із режисером працювали в оточеному російськими загарбниками Маріуполі у 2022 році, а також кінопродюсери Мішель Мізнер та Рені Аронсон-Рат.
Початок повномасштабного вторгнення вони зустріли у Маріуполі – відеожурналіст Associated Press Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Василиною Степаненко та фотографом Євгеном Малолєткою. Попри усі розмови та чутки, до такого розвитку подій люди не були готові. Шок від жорстокості, з якою росіяни руйнували не лише будинки, а й долі безлічі маріупольців, журналісти пережили разом з усіма. На 21-й день після початку вторгнення їм вдалося виїхати через гуманітарний коридор. Відтоді у Маріуполі немає жодного журналіста.
Фільм «20 днів у Маріуполі» зроблено у співробітництві Associated Press та американських документалістів з Frontline. Матеріал для фільму було відзнято під час перших днів облоги Маріуполя. Близько 10% відео та фотографій вдалося відправити з єдиної точки у місті, де був сигнал мобільного зв’язку. Близько 30 годин відео вивезли гуманітарним коридором. Світова прем’єра відбулась на кінофестивалі Sundance, де стрічка отримала приз глядачів. Потому були покази та нагороди ще на 6 фестивалях. За свою роботу українські журналісти отримали Пулітцерівську премію.