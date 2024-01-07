Запоріжжя під черговим обстрілом російських окупантів – ОВА

11 березня 2024, 13:30

Вдень у понеділок, 11 березня, російські загарбники здійснили чергову атаку по Запоріжжю та Запорізькому району, як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зазначив, що було зафіксовано два ворожих удари, які пролунали близько 12:30-12:40, а їх вибухи можна було почути навіть у самому Запоріжжі.

📢«Щойно росіяни нанесли два удари по Запорізькому району. Вибухи було чути і у самому Запоріжжі. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється», – зазначив він.

Напередодні, начальник відділу зв'язків із громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що російські окупанти все частіше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною на Запорізькому напрямку. Протягом останнього тижня вони скинули гранати з речовиною задушливо-сльозогінної дії приблизно 50 разів.

Лиховій додав, що майже 2/3 бойових зіткнень на фронті припадає на Таврійський напрямок, і лише в суботу, 9 березня, на всій лінії ОСУВ "Таврія" зареєстровано 54 бойові зіткнення, що складає трохи більше половини всіх боїв по всій лінії фронту.

📅Також нагадаємо, що в ніч на 11 березня росія двічі атакувала регіон. Об 01:00 ворог обстріляв Харків безпілотниками типу "Шахед", результатом чого були пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, будівля готелю, об‘єкт інфраструктури, будівля комунального закладу та 2 приватні автомобілі, але без постраждалих.