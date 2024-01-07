Рух вантажівок заблоковано поляками у пункті пропуску «Угринів»

11 березня 2024, 14:00

У понеділок, 11 березня, польські фермери здійснили блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Угринів» у напрямку Польщі. Додаткові ускладнення руху вантажівок відзначено ще в п'яти інших пунктах пропуску, повідомлено Державною прикордонною службою України через Фейсбук.

Зазначено в повідомленні, що «На виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини».

Також повідомляється, що в середу, 13 березня, протестувальники планують відновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску «Корчова-Краківець».

Зараз на пунктах пропуску «Дорогуськ-Ягодин», «Зосін-Устилуг», «Долгобичув-Угринів», «Хребене - Рава-Руська», «Медика-Шегині» тривають обмеження руху для вантажних транспортних засобів. Проте рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежений, підтвердили в ДПСУ.

📅У попередні дні, 9 березня, польські фермери не досягли угоди з урядом і прем'єром Дональдом Туском щодо умов припинення блокади та протестів. Представник фермерів Анджея Собоцінського повідомив, що прем'єр-міністр Туск не планує повністю закривати кордон для імпортного продовольства, але обіцяв організувати експорт надлишків зерна, щоб стабілізувати ринок. Проте такий варіант не влаштовує фермерів, які вважають, що при відкритому кордоні ці надлишки знову з'являться.