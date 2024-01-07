На польському-українському кордоні почали зупиняти пасажирські автобуси

11 березня 2024, 17:30

Повідомлено, що польські протестувальники разом із поліцією затримують автобуси, які перетинають кордон між Україною та Польщею. Віцепрем'єр та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков висловив своє занепокоєння з цього приводу у соцмережі X в понеділок, 11 березня.

📢«Із заблокованого польського кордону приходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та назад. Пасажирів затримують без пояснення причин», – написав він.

Ці заходи щодо українських громадян він вважає неприйнятними, особливо враховуючи можливість наявності в автобусах жінок з маленькими дітьми, військовослужбовців та інших, які повертаються або вирушають на навчання, а також транзитні пасажири..

📢«Спроба зробити їх заручниками протесту здається недоречною для цивілізованого світу», – підкреслив віцепрем'єр.

Раніше повідомлялось, що фермери вже розблокували пункт пропуску «Краківець», але велика черга там залишається, також можливе відновлення блокування цього ПП з 13 березня.

📅Нагадаємо, що кілька тижнів тому польські фермери провели масову блокаду кордону з Україною, ускладнюючи рух вантажівок, що впливає на експорт. Проте рух автобусів та легкових автомобілів залишався непорушеним.