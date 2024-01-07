Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
11 березня 2024, 17:30

На польському-українському кордоні почали зупиняти пасажирські автобуси

Повідомлено, що польські протестувальники разом із поліцією затримують автобуси, які перетинають кордон між Україною та Польщею. Віцепрем'єр та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков висловив своє занепокоєння з цього приводу у соцмережі X в понеділок, 11 березня.

📢«Із заблокованого польського кордону приходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та назад. Пасажирів затримують без пояснення причин», – написав він.

Ці заходи щодо українських громадян він вважає неприйнятними, особливо враховуючи можливість наявності в автобусах жінок з маленькими дітьми, військовослужбовців та інших, які повертаються або вирушають на навчання, а також транзитні пасажири..

📢«Спроба зробити їх заручниками протесту здається недоречною для цивілізованого світу», – підкреслив віцепрем'єр.

Раніше повідомлялось, що фермери вже розблокували пункт пропуску «Краківець», але велика черга там залишається, також можливе відновлення блокування цього ПП з 13 березня.

📅Нагадаємо, що кілька тижнів тому польські фермери провели масову блокаду кордону з Україною, ускладнюючи рух вантажівок, що впливає на експорт. Проте рух автобусів та легкових автомобілів залишався непорушеним.

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: