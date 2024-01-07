НАТО стало більше, а путін зазнав стратегічного провалу – Столтенберг

11 березня 2024, 17:53

Політика російського президента путіна зазнала стратегічного провалу, оскільки з початку його війни проти України до НАТО приєдналися дві країни, а українська держава стала ближчою до членства в Альянсі, ніж будь-коли раніше. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 11 березня.

Він нагадав, що путін вимагав від Заходу договір з росією, який би забороняв та унеможливлював подальше розширення НАТО за рахунок будь-якої країни Європи.

📢«А зараз він отримав протилежне. Він хотів менше НАТО, він отримує більше НАТО, більше військової присутності НАТО у східній частині нашого Альянсу. Фінляндія та Швеція є повноправними членами, а Україна ближче до членства в НАТО, ніж будь-коли раніше», – заявив Столтенберг під час церемонії підняття шведського прапора у штаб-квартирі Альянсу.

Генсек вчергове запевнив, що Україна стане союзником НАТО. «Питання не “якщо”, а “коли” стане», – додав він.

Раніше путін робив чергові дивні заяви, що Світу потрібна «сильна» росія. Він також заявив, що агресивна війна проти українського народу «має без жодного перебільшення національно-визвольний характер».

У свою чергу речник кремля пєсков відзначив “небезпечну лінію” з боку Франції та інших країн, які заявили про готовність направити військових до України.