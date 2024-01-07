Ще п’ятьох дітей із сім’ями вдалося повернути до України з тимчасово окупованих території

11 березня 2024, 18:28

З тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні частину вдалося повернути сім’ї з п’ятьма дітьми та 18-річну сироту. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у понеділок, 11 березня.

📢«Робота щодо повернення наших дітей з окупації ні на мить не припиняється. І ось знову є радісні новини. Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося сім'ям із 5 дітьми, а також 18-річній сироті», — розповів чиновник.

Зі слів голови ОВА, наймолодшій дитині всього 2 роки. Він також зазначив, що нині як діти, так і дорослі перебувають у безпеці та отримують допомогу від психологів та лікарів. Прокудін висловив подяку організації Save Ukraine за їхню допомогу в евакуації сімей із тимчасово окупованих територій.