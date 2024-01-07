Ще п’ятьох дітей із сім’ями вдалося повернути до України з тимчасово окупованих території

З тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні частину вдалося повернути сім’ї з п’ятьма дітьми та 18-річну сироту. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у понеділок, 11 березня.
📢«Робота щодо повернення наших дітей з окупації ні на мить не припиняється. І ось знову є радісні новини. Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося сім'ям із 5 дітьми, а також 18-річній сироті», — розповів чиновник.
Зі слів голови ОВА, наймолодшій дитині всього 2 роки. Він також зазначив, що нині як діти, так і дорослі перебувають у безпеці та отримують допомогу від психологів та лікарів. Прокудін висловив подяку організації Save Ukraine за їхню допомогу в евакуації сімей із тимчасово окупованих територій.
- 29 лютого з ТОТ було евакуйовано двох дівчаток і трьох хлопчиків, включаючи одного сироту. Їх вік становить від 4 до 16 років.
- 23 лютого Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повернуло із Херсонської області мати та 14-річну сестру військовослужбовця на підконтрольну Україні територію.
- 19 лютого до України вдалося повернути 14-річну сироту та ще чотирьох дітей з батьками. Сирота втратила свою бабусю-опікунку та залишилася сама на тимчасово окупованій території.
- 10 лютого Україна повернула з ТОТ ще одну дитину. Дівчинка гостювала у своїх бабусі та дідуся. Одразу евакуюватись вони не могли, оскільки бабуся була тяжкохвора.