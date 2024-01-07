Новий пакет допомоги від США: Україна ще отримає ракети ATACMS – ЗМІ

12 березня 2024, 20:26

Україна отримає далекобійні ракети ATACMS в межах нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів, повідомляє Politico з посиланням на власні джерела у вівторок, 12 березня.

Зазначається, що вартість нового пакету військової допомоги складе 300 мільйонів доларів.

📢«За словами одної з офіційних осіб, пакет включатиме кілька протипіхотних ракет, або APAM, старішої версії далекобійної ATACMS, яка долає 100 миль (160 кілометрів – ред.) і несе боєголовки, що містять сотні касетних бомб», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що до цього пакету допомоги увійдуть артилерійські снаряди калібру 155-мм та керовані реактивні снаряди.

Пентагон зміг використати заощадження від попереднього армійського контракту на зброю для України, що забезпечить тимчасове рішення по вкрай необхідному та своєчасному забезпеченню ЗСУ.

📢«Це не альтернативний шлях для додаткової допомоги», – сказав виданню чиновник з Міноборони США.

Раніше агентством «Reuters» вже було повідомлено, що влада США підготувала новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму у 400 мільйонів доларів, який стане першою військовою допомогою Україні від Штатів у 2024 році.

У США вже кілька місяців не можуть ухвалити нову допомогу Україні через «розбіжності» у Конгресі між республіканцями і демократами з питань «захисту» кордону.

📅Нагадаємо, що в лютому Сенат США підтримав пакет на понад 60 мільярдів доларів для України, переважно на військову допомогу. Проте цей документ так і не розглянули у Палаті представників через відмову спікера Джонсона поставити його на голосування.

Зараз конгресмени працюють над альтернативним законопроєктом, а голосування може відбутися у Конгресі у квітні.