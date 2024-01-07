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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
12 березня 2024, 12:39

На росій загорівся та впав військово-транспортний літак Іл-76. На бурту було 15 осіб – соцмережі

Жителі міста Іваново на росії повідомляють про чорний дим, його видно з боку аеропорту. Загорілося судно в небі, за попередніми даними, лівий двигун.

📢«Військово-транспортний літак упав на Іванівщині. Попередньо загиблих на місці падіння літака в Іванівській області немає, на місце виїхали оперативні служби – 112» – повідомили російські пабліки в мережі Телеграм.

Іл-76 здійснив аварійну посадку в полі поряд із селом Підталіці, не дотягнувши приблизно 2 км до Північного аеродрому в Іваново. Екіпаж відвів палаюче судно від житлових будинків.

У росЗМІ також додали, що борту військового Іл-76, що впав в Іваново, було 15 осіб. Борт наполовину зруйновано. Наразі відбувається пожежа.

📢«Літак Іл-76 впав в Іванівській області під час зльоту для виконання планового польоту, на борту перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів, причиною катастрофи стало спалах одного з двигунів» — повідомило так зване міноборони на росії.

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