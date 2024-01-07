Закон про «Про доброчесне лобіювання» підписано президентом України

12 березня 2024, 13:14

Президент України Володимир Зеленський офіційно підписав закон №10337 «Про доброчесне лобіювання», про що стало відомо з інформації на сайті Верховної Ради у вівторок, 12 березня.

У картці документа було зазначено, що цей закон повернувся сьогодні з підписом глави держави.

На думку народного депутата Ярослава Железняка, що «закон набуває чинності тільки через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше, ніж 1 січня 2025».

Він також наголосив на важливості цього кроку для євроінтеграції України.

📢«Це було дуже важливе зобовʼязання по нашій євроінтеграції», – зазначив він.

Як вже було повідомлено раніше, 23 лютого Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про доброчесне лобіювання. Він спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської Комісії, які зафіксовано в пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

Цим документом визначено термінологію у сфері лобіювання, права та обов'язки суб'єктів лобіювання, методи впливу, правила етичної поведінки суб'єктів лобіювання.

Важливою складовою нововведення є створення Реєстру прозорості, який утримуватиме та адмініструватиме Національне агентство з питань запобігання корупції.

Цей реєстр стане інформаційно-комунікаційною системою, що забезпечить збір, облік, відображення та надання інформації про суб'єктів лобіювання та їх звітність.

Закон визначає лобіювання як діяльність, спрямовану на вплив або спроби впливу на об'єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара за винагороду або у власних комерційних інтересах особи, що стосується предмета лобіювання.