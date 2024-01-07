На Тернопільщині російські окупанти вдарили безпілотником по об’єкту інфраструктури

12 березня 2024, 13:29

Окупаційні сили рф вночі здійснили атаку за допомогою ударного БпЛА типу «Shahed» по Тернопільській області. За інформацією з Тернопільської обласної державної адміністрації, в результаті удару загорівся об'єкт інфраструктури в Кременецькому районі.

📢«Ліквідація залишків пожежі триває досі. У роботах з ліквідації залучено 19 одиниць спецтехніки, 73 працівники особового складу, тактичний робот. Загиблих та травмованих немає», – заявили в Тернопільській ОВА.

📢«Під час атаки шахедами в найближчому населеному пункті до пошкодженого об'єкта інфраструктури призупинили електро- та газопостачання. Станом на 7:00 електрики відновили живлення у населеному пункті, незабаром відновлять подачу газу», – додали в ОВА.

У зв'язку з цим, у Кременецькому районі було сформовано штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Всі відповідні структури працюють згідно з наданою їм компетенцією.

Також звернулися до місцевого населення з проханням утриматися від наближення до місця події, поки тривають роботи з ліквідації наслідків атаки ворожого БпЛА.

📅Також у ніч на 12 березня російська окупаційна авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп'янська. На щастя, не було виявлено жертв або постраждалих. Будинок, у якому сталося займання, отримав значні пошкодження, але загалом вдалося уникнути серйозних трагічних наслідків.