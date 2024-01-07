Олексій Малеванець: «Бізнес та ветерани сформували спільне бачення на державну ветеранську політику»

12 березня 2024, 14:18

Секретар Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Малеванець узяв участь у Конгресі ветеранських і бізнес-об’єднань. Захід організовано Коаліцією бізнес-спільнот за модернізацію України та Коаліцією обʼєднань ветеранів.

«Обговорили формування єдиної позиції щодо державних політик, зокрема у сфері розбудови оборонно-промислового комплексу, ветеранських політик, економічної стійкості й свободи, посилення обороноздатності та плану відбудови та модернізації України. Потужний захід є спільним голосом підприємців та ветеранів», – прокоментував захід Олексій Малеванець.

З початку повномасштабного вторгнення багато підприємців стали на захист Батьківщини, тому тема ветеранської політики дуже близька цій категорії громадян. Конгрес ветеранських і бізнес-об’єднань є одним із важливих кроків на шляху до об’єднання підприємців та ветеранів навколо формування спільного бачення розвитку нашої держави, формування і реалізації державної політики у сфері обороноздатності України та соціального захисту ветеранів війни.

«На зустрічі було багато цікавих та змістовних діалогів. Результат – узгоджені принципи формування ветеранської політики. Узгоджені рішення щодо співдії бізнесу і ветеранських об’єднань щодо розвитку ветеранського бізнесу і створення умов для роботи ветеранів у приватному секторі. Узгоджені рішення щодо пропозицій щодо питань розвитку ОПК, бронювання персоналу. Узгоджені рішення щодо формування нових державних економічних політик», – повідомив Олексій Малеванець та зазначив, що долучатиметься до подібних заходів і в майбутньому, адже вони вкрай актуальні для українського суспільства.