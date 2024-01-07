Створення альтернативної реальності – головна мета російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях

12 березня 2024, 14:30

У 2014 році в результаті військової агресії росії проти України під контролем військ рф залишилися Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей. Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го року до окупованих територій долучилися ще більше населених пунктів Донеччини та Луганщини, частина Запорізької та Херсонської областей.

І у 2014-му, і у 2022-му частина людей, які мешкали на окупованих територіях, стала вимушеними переселенцями, а частина з різних причин лишилася в окупації. На сьогодні мешканців окупованих територій, які вимушено покинули свої домівки, налічується понад 4,5 млн осіб. Продовжують мешкати на окупованих територіях 6,7 млн. українців. Причому, на окупованих територіях залишилося багато людей похилого віку, які в силу різних причин не змогли виїхати. Лише це вже свідчить про відсутність масової підтримки населенням окупації окремих регіонів України. Але ситуація набагато гірша, ніж можна уявити, якщо не знати, що в дійсності відбувається на окупованих територіях.

Ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року увесь час на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму відбувалась боротьба з «інакомислієм» шляхом взяття під варту людей з проукраїнськими поглядами, боротьби з українською символікою, будь-якою публічною критикою влади, призначеною росією, масовими заходами та зборами мешканців тощо.

Але ситуація різко погіршилася з моменту повномасштабного вторгнення, коли російська влада зрозуміла, що український народ не підтримує її імперські зазіхання і усіляко їм протистоїть.

Головним став силовий чинник, обмеження доступу до інформації та створення альтернативної російської реальності.

Саме з моменту примусового «офіційного включення» окупованих територій до складу росії, ситуація стрімко починає змінюватися.

Перш за все окупаційна влада різко обмежила доступ до інформації і організувала контроль над її поширенням. Були створені штучні перешкоди для запобігання отриманню мешканцями окупованих територій альтернативної офіційній російській інформації.

Задля нав’язування безальтернативних каналів комунікацій на всіх окупованих територіях глушиться сигнал ретрансляторів, а російська влада активно встановлює обладнання та масово підключає мешканців до супутникового телебачення в рамках проєкту «Російський світ».

Людей, які продовжили працювати у ЗМІ окупованих територій записали до Спілки журналістів росії. Тобто, відтепер увесь контроль над ЗМІ перейшов безпосередньо до Кремля, що помітно, наприклад, в однотипних заголовках та інформації, яка публікується.

Варто також наголосити на безпрецедентних методах контролю будь-якої інформації, яка надходить до або виходить з окупованих територій. В рамках реалізації федерального законодавства про воєнний стан запроваджені додаткові заходи контролю телекомунікацій і поштового зв'язку. Законодавством рф на окупованих територіях запроваджено "військову цензуру за поштовими відправленнями і повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами".

Через жорсткі методи контролю у ЗМІ на окупованих територіях зовсім відсутні публікації з критичною інформацією, або публікації з альтернативною точкою зору на події, що відбуваються. Тобто, інформаційне поле повністю зачищено від небажаної для окупаційної влади інформації. Здійснюється тотальний контроль над будь-якою інформацією і навіть за приватним життям мешканців окупованих територій через побоювання проявів їх нелояльності російському режиму.

Після того, як російська влада встановила тотальний контроль над поширенням будь-якої публічної інформації, розпочався процес нав’язування мешканцям окупованих територій альтернативної реальності – нової історико-культурної ідеології рф.

З місяця у місяць, особливо після незаконного «приєднання» українських територій до російської федерації, зростає кількість пропагандистських матеріалів рф, які нав’язують мешканцям нові історичні та культурні реальності.

Публікуються матеріали про майбутнє процвітання окупованих територій в складі росії: про зростання надоїв молока та врожаїв зернових, зростання соціальних виплат та відновлення зруйнованих будинків тощо. Але пропаганда рф укриває, що усі ці «досягнення» у рази менші, у порівнянні з фактичним станом довоєнних років. А про те, що руйнування на українську землю, в тому числі і на окуповані території, принесла саме росія, взагалі не згадується.

Таким чином, інформація та факти публікацій розходяться з реальним життям. Але, що є дуже важливим, - відсутня інформація, яка б спростовувала ці брехливі повідомлення пропагандистів рф. Тобто, місцевому населенню дуже активно насаджується наратив про невідворотність життя в складі російської федерації, і в той же час ніякої альтернативної картини світу не допускається, будь-які альтернативні думки або дискусії на окупованих територіях переслідуються.

Тотальний контроль над розповсюдженням інформації, формування альтернативної реальності, масова мілітаризація суспільства і особливо молоді, проведення численних заходів з цією метою, призводить до формування в свідомості пересічних громадян на окупованих територіях абсолютно викривленої картини світу.

Тому дуже важливо саме сьогодні приділити ще більшу увагу аспектам протидії російській пропагандистській машині задля повернення до об’єктивного сприйняття реальності мешканцями окупованих територій.

Як було зазначено на початку цього матеріалу, з окупованих територій виїхало майже 4,5 млн. людей, у яких в окупації залишись близькі та знайомі. Ці 4,5 млн. людей живуть в Україні, мають вільний доступ до інформацію, на власні очі бачать все, що відбувається та не підтверджені дії російської пропагандистської машини. А тому можуть донести правдиву інформацію до тих, хто залишився на окупованих територіях, повернувши їх до об’єктивного сприйняття реальності, здійснюючи таким чином ефективну протидію російській пропаганді.

Якщо ви хочете допомогти вашим близьким в окупації зберегти реальну картину світу, а отже, й надалі мати змогу із ними спілкуватися, читайте інформацію про особливості російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях та способи протидії їй. Прочитати про це можна у телеграм – каналі ПРОГРАМИ «ПОВЕРНИСЬ НА 100%» за 👉 посиланням: https://t.me/pvsna100

Будьте обізнані та майте можливість допомогти своїм близьким в окупації протидіяти російській пропаганді!