Фермери польщі повністю перекрили рух транспортних засобів з України на чотирьох напрямках

12 березня 2024, 16:46

Польські фермери на кордоні вночі повністю заблокували рух вантажівок з України на чотирьох напрямках, повідомив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Про це повідомило видання «Укрінформ» у вівторок, 12 березня.

📢«У напрямку Польщі фермери повністю не пускають вантажівки з України за напрямками пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг"», – зазначив він.

Демченко також зазначив, що польські фермери обмежують кількість транспортних засобів, які можуть в'їжджати з Польщі до України через пункти пропуску "Ягодин" та "Шегині". Упродовж останньої доби було дозволено проїхати лише 50 та 30 автівкам відповідно.

На ранок вівторка черги з приблизно 1500 вантажівок були помічені на території Польщі на цих п'яти напрямках, найбільше з них – навпроти пункту пропуску «Ягодин».

📅Нагадаємо, що 11 березня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомляв про те, що на кордоні між Польщею та Україною протестувальники й поліція Польщі блокують рух українських пасажирських автобусів в обидва боки без пояснень.

У зв'язку з цим інцидентом консул Генконсульства України у Любліні вирушив до ПП на кордоні з Польщею.