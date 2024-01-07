Олексій Кузнєцов: «Важливо посилювати оборону України на всіх напрямках!»

13 березня 2024, 14:15

Народний депутат України, голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов із робочим візитом відвідав Сумську та Запорізьку області, де разом із колегами-парламентарями фракції «Слуга Народу» побував у місцях зведення фортифікаційних споруд.

«Побував у Сумській та Запорізьких областях. Ці два регіони із першого дня повномасштабного вторгнення російських військ потрапили в зону активних бойових дій. На початку війни ворог активно просувався вперед за багатьма напрямками, у тому числі на північно-східному та на південно-східному. Наразі на Сумщині ситуація залишається напруженою, а в Запорізькій області постійно тривають бої. Тому увага до обороноздатності цих регіонів та всіх, де ведуться бойові дії, де є потенційна загроза вторгнення, має бути максимальною», – прокоментував Олексій Кузнєцов.

За словами нардепа, зведення фортифікаційних споруджень на тих локаціях, де він побував, відбувається постійно. Для забезпечення максимально швидкого та якісного виконання робіт залучені фахівці та техніка з різних регіонів країни. Звісно, роботи проводяться в складних умовах: на кожній ділянці своя специфіка ґрунту та загалом природи, є ризик потрапляння під обстріли, але робота, що ведеться, вкрай важлива та збереже в майбутньому життя не одного українського захисника. Тому продовжувати це вкрай важливо. Цього року на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд виділено близько 20 мільярдів гривень із Державного бюджету.

«Під час робочого візиту побував безпосередньо в щойно зведених окопах та бліндажах. Поспілкувався з військовими та робочими, які працюють над зведенням фортифікаційних споруд. Подякував їм за роботу та обговорив із присутніми плани на подальше ведення робіт з укріплення оборонних рубежів. Важливо посилювати оборону України на всіх напрямках!» – наголосив Олексій Кузнєцов.