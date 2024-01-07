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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
13 березня 2024, 14:15

Олексій Кузнєцов: «Важливо посилювати оборону України на всіх напрямках!»

Народний депутат України, голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов із робочим візитом відвідав Сумську та Запорізьку області, де разом із колегами-парламентарями фракції «Слуга Народу» побував у місцях зведення фортифікаційних споруд.

«Побував у Сумській та Запорізьких областях. Ці два регіони із першого дня повномасштабного вторгнення російських військ потрапили в зону активних бойових дій. На початку війни ворог активно просувався вперед за багатьма напрямками, у тому числі на північно-східному та на південно-східному. Наразі на Сумщині ситуація залишається напруженою, а в Запорізькій області постійно тривають бої. Тому увага до обороноздатності цих регіонів та всіх, де ведуться бойові дії, де є потенційна загроза вторгнення, має бути максимальною», – прокоментував Олексій Кузнєцов.

За словами нардепа, зведення фортифікаційних споруджень на тих локаціях, де він побував, відбувається постійно. Для забезпечення максимально швидкого та якісного виконання робіт залучені фахівці та техніка з різних регіонів країни. Звісно, роботи проводяться в складних умовах: на кожній ділянці своя специфіка ґрунту та загалом природи, є ризик потрапляння під обстріли, але робота, що ведеться, вкрай важлива та збереже в майбутньому життя не одного українського захисника. Тому продовжувати це вкрай важливо. Цього року на зведення інженерно-технічних та фортифікаційних споруд виділено близько 20 мільярдів гривень із Державного бюджету.

«Під час робочого візиту побував безпосередньо в щойно зведених окопах та бліндажах. Поспілкувався з військовими та робочими, які працюють над зведенням фортифікаційних споруд. Подякував їм за роботу та обговорив із присутніми плани на подальше ведення робіт з укріплення оборонних рубежів. Важливо посилювати оборону України на всіх напрямках!» – наголосив Олексій Кузнєцов.

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