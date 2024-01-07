Шановні мешканці Луганщини! Запрошуємо Вас отримати ваучер та безкоштовно здобути нову професію

14 березня 2024, 17:56

Луганський обласний центр зайнятості запрошує Вас скористатися можливістю отримати ваучер та безкоштовно здобути нову професію або спеціальність. На Ваш вибір 79 професій та 45 спеціальностей. Звертаємо Вашу увагу на те, що в Перелік професій та спеціальностей для навчання за якими може бути виданий ваучер, додали нову професію - "Сапер (розмінування)". Обирайте те, що цікавить саме Вас та звертайтеся до нас!

🌐Категорії осіб, які можуть отримати безкоштовний ваучер та порядок їх видачі й отримання 👉 тут

🌐Повний Перелік професій, спеціальностей для навчання за якими може бути виданий ваучер 👉 тут

📞 Звертайтеся за телефонами :

0505874302, 0999783630, 0663780527

або подайте онлайн-заявку на отримання ваучера за 👉 посиланням, вказавши Луганський обласний центр зайнятості бажаним для отримання ваучера.