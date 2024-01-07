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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
14 березня 2024, 17:56

Шановні мешканці Луганщини! Запрошуємо Вас отримати ваучер та безкоштовно здобути нову професію

Луганський обласний центр зайнятості запрошує Вас скористатися можливістю отримати ваучер та безкоштовно здобути нову професію або спеціальність. На Ваш вибір 79 професій та 45 спеціальностей. Звертаємо Вашу увагу на те, що в Перелік професій та спеціальностей для навчання за якими може бути виданий ваучер, додали нову професію - "Сапер (розмінування)". Обирайте те, що цікавить саме Вас та звертайтеся до нас!

🌐Категорії осіб, які можуть отримати безкоштовний ваучер та порядок їх видачі й отримання 👉 тут

🌐Повний Перелік професій, спеціальностей для навчання за якими може бути виданий ваучер 👉 тут

📞Звертайтеся за телефонами:

  • 0505874302, 0999783630, 0663780527
  • або подайте онлайн-заявку на отримання ваучера за 👉 посиланням, вказавши Луганський обласний центр зайнятості бажаним для отримання ваучера.

🌐Надаємо підтримку з питань зайнятості:

Джерело: "Луганський ОЦЗ"
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