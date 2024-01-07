На Сумщині пошкоджено інфраструктуру телерадіомовлення – ОВА

14 березня 2024, 12:15

У ніч на четвер, російські окупанти здійснили ракетно-авіаційні удари по радіотехнічних об'єктах Сумської області. Це призвело до виведення з ладу та вимкнення передавачів телерадіомовлення в Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці, повідомила Сумська обласна військова адміністрація у четвер, 14 березня.

📢«Внаслідок пошкоджень частина території області (тимчасово) не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Можливі перебої з мобільним зв'язком», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА Володимир Артюх повідомив, що наразі проводиться аналіз наслідків ударів і формуються плани з відновлення телерадіомовлення.

📢«Не піддавайтеся паніці та інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації», – зауважив він.

📅Раніше було повідомлено, що у ніч на четвер, російські сили атакували об'єкти телевізійної інфраструктури на Харківщині. На даний час проводяться відновлювальні роботи.

*фото ілюстративне