Нікополь під черговим російським обстрілом, постраждала дитина

14 березня 2024, 14:25

Уранці 14 березня російські окупанти здійснили кілька обстрілів по Нікополю в Дніпропетровській області. Глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про мінімум п'ятьох постраждалих, включаючи 7-річного хлопчика.

📢«Ворог б'є по Нікополю. У місті вже п'ятеро постраждалих. Серед них 7-річний хлопчик. Лікуватиметься амбулаторно. Оговтуватися вдома будуть і 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Одна поранена 73 років госпіталізована. Її стан — середньої тяжкості», – заявив він.

Лисак також повідомив про пошкодження кількох житлових багатоповерхових будинків та міської інфраструктури через ворожі обстріли. Деталі щодо ушкоджень та постраждалих внаслідок російських ударів наразі уточнюються.

Тим часом в Сумах зросло число загиблих внаслідок атаки терористів 12 березня до трьох осіб. 14 березня у місті оголошено дводенну жалобу за загиблими, а рятувальні роботи на місці події ще тривають. Крім того, через атаку на телерадіоінфраструктуру у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці тимчасово припинено мовлення українських каналів та можливі проблеми зі зв'язком.

Також 14 березня росія масовано атакувала об'єкти телевізійної інфраструктури Харківської області за допомогою безпілотних літальних апаратів. Внаслідок ударів пошкоджено кілька об'єктів, а роботи з їх відновлення вже тривають.