Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство / Події
14 березня 2024, 14:54

TikTok отримав штраф на 10 млн євро від італійського регулятора

Італійський регулятор AGCM наклав штраф у розмірі 10 млн євро на застосунок TikTok через недостатні заходи захисту неповнолітніх від шкідливого контенту. Про це повідомила новинна агенція Reuters у четвер, 14 березня.

Повідомляється про штрафування трьох відділів TikTok за недостатню перевірку контенту платформи на те, чи не є він небезпечним для неповнолітніх користувачів застосунку.

За словами AGCM, TikTok не забезпечив адекватний контроль за контентом, що розміщується на платформі, і не виконав погоджені керівні принципи, які гарантують безпеку користувачів.

📢«TikTok не вжив адекватних заходів для запобігання поширенню такого контенту і не повністю виконує погоджені ним керівні принципи, запевняючи користувачів, що платформа є безпечною», - сказано в заяві AGCM.

Агентство також відзначило "челенджі" на TikTok, які часто стають популярними серед молодої аудиторії та можуть бути сумнівно безпечними.

📅Раніше повідомлялося, що у США виникла ініціатива щодо заборони TikTok на своїй території. У травні 2023 року перший штат у США вже заборонив використання TikTok.

Джерело: "Reuters"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: