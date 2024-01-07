TikTok отримав штраф на 10 млн євро від італійського регулятора

14 березня 2024, 14:54

Італійський регулятор AGCM наклав штраф у розмірі 10 млн євро на застосунок TikTok через недостатні заходи захисту неповнолітніх від шкідливого контенту. Про це повідомила новинна агенція Reuters у четвер, 14 березня.

Повідомляється про штрафування трьох відділів TikTok за недостатню перевірку контенту платформи на те, чи не є він небезпечним для неповнолітніх користувачів застосунку.

За словами AGCM, TikTok не забезпечив адекватний контроль за контентом, що розміщується на платформі, і не виконав погоджені керівні принципи, які гарантують безпеку користувачів.

📢«TikTok не вжив адекватних заходів для запобігання поширенню такого контенту і не повністю виконує погоджені ним керівні принципи, запевняючи користувачів, що платформа є безпечною», - сказано в заяві AGCM.

Агентство також відзначило "челенджі" на TikTok, які часто стають популярними серед молодої аудиторії та можуть бути сумнівно безпечними.

📅Раніше повідомлялося, що у США виникла ініціатива щодо заборони TikTok на своїй території. У травні 2023 року перший штат у США вже заборонив використання TikTok.