На росій дронами атаковано черговий нафтовий завод – ЗМІ

15 березня 2024, 12:36

У Калузькій області на росії три безпілотні літальні апарати атакували черговий нафтопереробний завод, спричинивши пошкодження виробничого обладнання. Про це повідомили російські ЗМІ, користувачі соцмереж та месенджерів вранці в п'ятницю, 15 березня.

Зазначається, що дрони вдарили по "Пєрвому заводу" у селищі Полотняний завод. Один з потужних вибухів було зафіксовано на відео.

Крім того, повідомляється, що губернатор Калузької області поширив інформацію про збиття чотирьох безпілотників, проте, за даними російського телеграм-каналу «ASTRA», ця інформація виявилася недостовірною.

💥Нафтопереробний завод у Калузькій області справедливо перейняв естафету з кількаденної «бавовни» на паливну галузь російських агресорів.

Вчасно зафіксований момент атаки знятий на відео, тому будь-які спроби розповісти про технологічні проблеми або ж посилання на «легке задимлення» вже не матимуть підґрунтя.

У зв'язку з влучними та критичними ударами по нафтопереробним заводам на росії змушені призупинити експорт нафтопродуктів, що призведе до зменшення надходжень до бюджету країни, яка витрачає нафтові гроші на ведення загарбницької війни проти України.

📅Нагадаємо, що 13 березня стало відомо про смерть топменеджера Лукойла Віталія Робертуса. На росії ЗМІ повідомили, що топменеджер загинув унаслідок вибухів на нафтопереробному заводі у місті Кстово Нижньогородської області рф.