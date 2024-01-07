Вдалося повернути ще сто тіл полеглих Захисників України

15 березня 2024, 13:06

Тіла ста загиблих Захисників України повернуті на підконтрольну територію в рамках чергового репатріаційного заходу. Про це повідомили з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, 15 березня.

📢«Збройні сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання», – йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що процес репатріації тіл був організований за участю Об'єднаного центру при СБУ, МВС, ЗСУ, ДСНС, а також за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.

📢«Тіла наших оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання», – додали у штабі.

Як відомо, Україна та росія регулярно проводять обмін тілами загиблих військових. Останній такий обмін відбувся 16 лютого, коли були повернуті тіла 58 захисників. Загалом за два роки роботи штабу вдалося репатріювати тіла понад 2000 українських військових.