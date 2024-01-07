Харківщина під російськими обстрілами, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

16 березня 2024, 13:28

Харківська обласна військова адміністрація повідомила, що вночі 16 березня російський безпілотник типу "шахед" здійснив атаку на територію села Козача Лопань Харківської області, що призвело до пошкодження об’єкта критичної інфраструктури. Зазначено, що обійшлося без жертв та постраждалих серед людей.

Також за минулу добу артилерійських та мінометних від російських загарбників зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Амбарне, Строївка, Стрілеча, Дворічна, Берестове та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка, Синельникове.

У повідомленні від ОВА також було зазначено, що 15 березня село Охрімівка Чугуївського району було обстріляне російськими окупантами, в результаті чого двоє чоловіків, 48 та 35 років, отримали поранення від атаки ворожого безпілотника.

Раніше, 14 березня, російські агресори вдарили по обʼєктах телевізійної інфраструктури Харківщини. Крім того, вночі 12 березня російська авіація випустила керовану авіабомбу на 5-поверховий житловий будинок у місті Куп'янськ Харківської області.